Oktoberfest-Stimmung im Juni Hunderte feiern auf der Sommer-Wiesn in Xanten

Hunderte Menschen haben am Freitagabend auf der Sommer-Wiesn an der Xantener Südsee gefeiert. Der Veranstalter, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), hatte dafür die Veranstaltungswiese im Naturbad mit Biertischen, Bänken, einer Bühne und Ausschankzelten in einen Biergarten verwandelt und die Band Fetzentaler engagiert. Viele Besucher waren in Dirndl oder Lederhosen gekommen. Mitten im Sommer herrschte schnell Oktoberfest-Stimmung. Die Veranstaltung wurde von der Sparkasse am Niederrhein präsentiert.