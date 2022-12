Stadt will mit der Enni verhandeln Xanten will von Erträgen aus Solarpark-Erweiterung profitieren

Der Energieversorger Enni will seinen Solarpark in Xanten ausbauen, und Teile der Politik sprechen sich dafür aus, dass die Stadt an den Erträgen beteiligt wird, die das Unternehmen mit der Produktion von Strom auf der Erweiterungsfläche erzielen wird. Im Planungsausschuss am vergangenen Dienstagabend unterstützte eine Mehrheit diesen Vorschlag der Verwaltung. Sie beauftragte die Verwaltung damit, darüber mit der Enni zu verhandeln.