Bauantrag genehmigt : Stadt gibt grünes Licht – Bau des Solarparks in Xanten beginnt

Xanten Der Energieversorger Enni will auf einem ehemaligen Nato-Gelände in Xanten Strom für 1200 Haushalte produzieren. Die Baugenehmigung für den Solarpark liegt nun vor. Bis Ende des Jahres muss die Anlage ans Netz gehen.

Der Energieversorger Enni startet mit dem Bau des Solarparks in Xanten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Stadt in dieser Woche den Bauantrag genehmigt und damit grünes Licht gegeben. Die Enni will den Solarpark nun über ihre Tochtergesellschaft Enni Solar innerhalb von zehn Wochen errichten. „Wir werden hier bis zum Jahresende rund drei Millionen Euro investieren und die Anlage noch im Dezember in Betrieb nehmen“, erklärte Christof Schidlovski, Geschäftsführer von Enni Solar.