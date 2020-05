Schutzmaßnahmen im Logistikzentrum : So will Amazon Corona draußen lassen

So will Amazon Corona draußen lassen

Rheinberg Im Logistikzentrum von Amazon am Standort Rheinberg arbeiten rund 1800 Menschen. Wegen der Corona-Pandemie hat das Unternehmen einige Schutzmaßnahmen getroffen. Ein Besuch vor Ort.

Im Eingangsbereich, in der Hauptkantine, in den riesigen Hallen sieht’s aus wie auf einem Verkehrsübungsplatz. Auf dem Boden sind gelbe Leitlinien und blaue Fußabdrücke geklebt. Überall gilt die Einbahnstraßenregelung. Die Wege für die Angestellten sind länger geworden. „Das ist bei uns schon das neue Normal“, meint Pressesprecher Thorsten Schwindhammer. Neumayer spricht von der „neuen Wirklichkeit“. Amazon habe bereits Anfang Februar mit ersten Schutzmaßnahmen reagiert.

Die internen Vorgaben und Handlungsempfehlungen sind überall in den Gebäuden zu finden. Bei Amazon in Rheinberg beträgt der Mindestabstand zwei Meter. Das kann dazu führen, dass sich mitunter die Auslieferzeit einzelner Produkte minimal verzögert. Es wurde mit weiteren Vakuumliften nachgerüstet. Die mechanische Unterstützung mit 64 Saugnäpfen hebt einen schweren Karton alleine an, den vor Corona zwei Mitarbeiter, eng nebeneinander laufend, getragen haben. Neumayer: „Man setzt sich in diesen Wochen wieder anders mit Prozessen auseinander.“ So gibt’s bis auf Weiteres vor Schichtbeginn keine Gruppenmeetings mehr.