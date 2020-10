Verstärkung gefragt

Damit die Laterne gerade auf der Kerze hält, ist zur Verstärkung ein Quadrat auf den Boden der Liederlaterne zu legen. Dieses muss aus Pappe ausgeschnitten werden. Der Kreisausschnitt ist in verschiedene Segmente unterteilt, die sich an der Kerze oder dem Griff abstützen. Eine bessere Festigkeit bekommt die Halterung, wenn in die Liederlaterne eine Windschutzhülle gesteckt wird. Wenn keine Kerze verwendet wird, kann auch eine Lichterkette oder ein LED-Teelicht in die Laterne gelegt werden.