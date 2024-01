Nahverkehr in Xanten Wegen Bauarbeiten entfallen einige Haltestellen der SL40

Ein Teil der Lüttinger Straße wird von Montag, 15. Januar, an für zwei Wochen gesperrt. Das hat Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr: Wie die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (Niag) am Donnerstag mitteilten, kann die Buslinie SL40 in dieser Zeit mehrere Haltestellen nicht anfahren. So wird die Haltestelle Dr.-Cornelius-Scholten-Straße für beide Fahrtrichtungen aufgehoben. Fahrgäste werden gebeten, die nah gelegene Haltestelle Am blauen Stein zu nutzen. Die Haltestellen Peldenhofweg und Erzbischof-Bruno-Straße entfallen während der Vollsperrung ersatzlos. Auch die Haltestelle Lüttinger Feld wird in beiden Fahrtichtungen für die Zeit der Bauarbeiten entfallen. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Dombogen auszuweichen. Aktuelle Informationen über Verkehrsbeeinträchtigungen erhalten die Fahrgäste in der Niag-App und auf der Webseite im Fahrplaner.