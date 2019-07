Wettbewerb am Ostwall : Skater zeigen ihr Können

Xanten Die JuKuWe veranstaltet am Samstag einen Skatecontest. Auf Skater warten neue Challenges und Preise.

Skateboard-Fahrer können am Samstag, 6. Juli, beweisen, wie gut sie das Brett mit den vier Rollen beherrschen: Die Jugendkulturwerkstatt (JuKuWe) „Exit“ richtet auf der Skateranlage am Ostwall einen Wettbewerb aus. Bei diesem Skatecontest gibt es viele Disziplinen, Veranstalter und Sportler sprechen von Challenges, also Herausforderungen, denen sich die Teilnehmer stellen müssen – dazu gehören zum Beispiel Line Contest, Game of S.k.a.t.e, Best-Trick, Highest-Ollie, Widest-Ollie und Highest-Hippiejump-Challenge.