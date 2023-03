Warntag in NRW Sirenen und Handys heulen am Donnerstag im Kreis Wesel

Der Warnkanal Cell Broadcast (CB), der zum bundesweiten Warntag am 8. Dezember in den Warnmix implementiert wurde, wird ebenfalls mit eingebunden. Beim Warnkanal CB wird eine Nachricht mit dem Text der Warnung an mobile Endgeräte, die in das Mobilfunknetz eingewählt sind, versandt. Gleichzeitig wird auf dem Endgerät ein lautes Tonsignal erzeugt, das dem Nutzer den Eingang der Warnung verdeutlicht. Folgende Signalfolge wird zu hören sein: Dauerton von einer Minute mit der Bedeutung „Entwarnung“, Heulton auf- und abschwellend von einer Minute mit der Bedeutung „Gefahr, Radio einschalten und auf Durchsagen achten“, schließlich nochmals ein Dauerton von einer Minute mit der Bedeutung „Entwarnung“.