Silvesterkonzert in Xanten : Ein musikalisches Fest zum Jahresabschluss

Xanten Zahlreiche Künstler werden beim Silvesterkonzert im Xantener Dom auftreten. Wir stellen einige vor.

Matthias Zangerle Nach seinen Kirchenmusik- und Orgelstudien an der Robert-Schuhmann-Hochschule in Düsseldorf legte er 1994 die künstlerische Reifeprüfung an der Kölner Hochschule für Musik ab. Von 1988 bis 2016 war er Kantor in Krefeld, bevor er 2016 Domkantor in Xanten wurde. Er ist außerdem Hochschuldozent in Düsseldorf. Als künstlerischer Leiter verspricht einen besonderen Silvester-Abend: „Die Zuschauer werden ein festliches musikalisches Erlebnis haben und in einer Stimmung entlassen, in der sie hoffnungsfroh ins neue Jahr gehen können.“