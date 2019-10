Vorverkauf ist gestartet : Große Bühne fürs Silvesterkonzert in Xanten

Xanten Im Dom werden die Bänke gerückt – denn neben den Domchören treten drei Solisten und ein Orchester auf.

Er weiß, wovon er spricht: Nach seinen Kirchenmusik- und Orgelstudien an der Robert-Schuhmann-Hochschule in Düsseldorf legte Zangerle 1994 die künstlerische Reifeprüfung an der Kölner Hochschule für Musik ab. Von 1988 bis 2016 war er Kantor in Krefeld, bevor er 2016 Domkantor in Xanten wurde. Sein Können gibt er zum einen als Dozent an seiner einstigen Hochschule in Düsseldorf und zum anderen durch zahlreiche Konzerte an andere Menschen weiter.