Silvesternacht in Xanten : Betrunkener Mann widersetzt sich der Polizei

So feierte NRW den Jahreswechsel

Xanten/Wesel In Xanten ist die Polizei wegen eines betrunkenen Mannes gerufen worden. Zunächst sperrte sich der 37-Jährige gegen die Beamten, dann erlebte er den Jahreswechsel doch auf der Wache.

Die Polizei hat am Silvesterabend in Xanten einen Mann zur Ausnüchterung mit auf die Wache genommen. Der 37-Jährige sei „stark angetrunken“ gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Mann habe zunächst „passiven Widerstand“ geleistet und sich dagegen gesperrt, mitzukommen. Außerdem habe er die Beamten beleidigt. Schließlich hätten sie ihn aber mitnehmen können.

Die Polizisten seien unverletzt geblieben, wie die Sprecherin weiter sagte. Der 37-Jährige sollte die Wache am Dienstag wieder verlassen dürfen. Es handelt sich um einen Zuwanderer. Seine Nationalität war zunächst nicht bekannt. Er hatte sich am Montagabend in der Asylunterkunft in Xanten aufgehalten, als die Beamten seinetwegen gerufen worden waren.

Insgesamt ist die Silvesternacht aus Sicht der Polizei aber etwas ruhiger verlaufen als der Jahreswechsel von 2017 auf 2018. Zwischen 18 Uhr am 31. Dezember und 6 Uhr am 1. Januar wurden von den Beamten im Kreisgebiet Wesel insgesamt 55 silvesterbedingte Einsätze gezählt (56 im Vorjahr).

In sechs Fällen wurde die Polizei zu Körperverletzungsdelikten gerufen (Vorjahr: 8). Sechs Sachbeschädigungen (9) wurden aufgenommen. Sexuelle Übergriffe wurden nicht angezeigt. Im gesamten Kreisgebiet kam es zu kleineren Bränden. In Dinslaken verirrte sich eine Rakete in einen Rollokasten und löste einen Zimmerbrand aus. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.