Siegfriedspektakel in Xanten Die Ritter erobern die Stadt

Die vielen Menschen, die sich auf den Weg zum Siegfriedspektakel zwischen Klever Tor und Nibelungentor gemacht hatten, taten, wie ihnen geheißen: Sie jubelten, als der Herold vier Ritter hoch zu Ross vorstellte, die sich bei strahlendem Sonnenschein auf der Wiese in Höhe des Pfadfindertürmchens positionierten: Georg von Moers, Heinrich von Geldern, Friedrich von Kleve und natürlich Siegfried von Xanten. Die Namen der beiden Knappen, die im Mittelalter an der Seite ihres Herren standen und ihm in die Rüstung und den Sattel halfen, brauche sich das Publikum nicht zu merken: „Die gibt es am Ende eines Kampfes nicht mehr“, scherzte der Herold. Knappen seien inzwischen Mangelware. „Eltern, wenn ihr eure Kinder los werden wollt: Gebt sie bei uns ab, sie kriegen auch eine warme Mahlzeit am Tag“, versprach er unter tosendem Beifall der Umstehenden.