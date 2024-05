Siegfriedspektakel in Xanten Tausende feiern das Mittelalter

Es sieht nicht gut aus für den Drachentöter. Siegfried von Xanten liegt am Boden – der Schwarze Ritter jubelt bereits. Das Volk buht. Diesen Schuft will es nicht als König. Also feuert es seinen Helden an. Vor allem die Kinder fiebern mit. Und tatsächlich nimmt der Drachentöter noch einmal all seine Kraft zusammen, steht wieder auf und ringt den Bösewicht nieder. Die Menge tobt.