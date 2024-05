Überblick über Programm und Preise Das wird in diesem Jahr beim Siegfriedspektakel in Xanten geboten

Das Siegfriedspektakel beginnt am Donnerstag, 9. Mai (Christi Himmelfahrt, Vatertag), und geht bis einschließlich Sonntag, 12. Mai. Der Mittelaltermarkt ird dafür wieder zwischen Klever Tor und Rheinstraße aufgebaut. Er ist an den vier Tagen jeweils ab 11 Uhr geöffnet, am Donnerstag bis 22 Uhr, am Freitag und am Samstag jeweils bis 23 Uhr, am Sonntag bis 19 Uhr.