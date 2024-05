Siegfriedspektakel in Xanten Das sind die neuen Reiter des Ritterturniers

Vier Tage ist das Reit- und Stuntshowteam Kaiser & Kaiser in Xanten. Die Veranstalter des Siegfriedspektakels haben es für die Ritterturniere auf dem Mittelalterfest gebucht. Am Dienstagabend sind sie angereist. So hatten sie genügend Zeit, um sich am Mittwoch in Ruhe das Gelände anzuschauen, die Pferde über den Platz zu führen, damit sie ihn kennenlernen. „Jeder Veranstaltungsort ist anders“, erklärt Stefan Kaiser. Sie seien auch am Donnerstagmorgen schon einmal über den Turnierplatz geritten. „Keine Schwierigkeiten.“ Und auch in den ersten beiden Turnieren – das Gespräch mit der Redaktion fand am Donnerstagabend statt – ist alles gut gelaufen.