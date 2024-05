Fotos So war das Siegfriedspektakel in Xanten

Am Nordwall war wieder ein mittelalterlicher Jahrmarkt aufgebaut worden – mit Tavernen, Marktständen, Handwerkerhütten und vielem mehr. Auf Bühnen und Plätzen wurde an allen vier Tagen von morgens bis abends ein Programm geboten. Am Klever Tor zum Beispiel verteidigte Drache Fangdorn einen Elfen-Schatz gegen einen Räuber.