Mittelalterfest mit Ritterturnier Siegfriedspektakel in Xanten – hier finden Sie Fotos von den vier Tagen

Xanten · Tausende feierten auf dem Siegfriedspektakel in Xanten das Mittelalter. Vier Tage lang erlebten sie Ritterturniere und andere Aufführungen, fuhren mit Wikingern Karussell, tranken in Tavernen, stöberten in Marktständen. Eine wunderbare Botschaft hatte das Federgeist-Theater.

12.05.2024 , 21:43 Uhr

46 Bilder So war das Siegfriedspektakel in Xanten 46 Bilder Foto: RP/Markus Werning

Das Federgeist-Theater führte mehrmals am Tag die Geschichte vom Elfen-Schatz und dem Drachen Fangdorn auf. Am Ende verteilten Katharina Ludwig als Blütenelfe Klara Phyll und Guido Peter als Wald- und Wiesenfaun Herr Blüterich einen Schatz an die Kinder im Publikum: Sonnenblumensamen, die die Kinder zu Hause einpflanzen können. Die Botschaft, die das Federgeist-Theater dem Publikum mit auf den Weg gab: „Wer anderen eine Blume sät, blüht selber auf!“ Das sind die neuen Reiter des Ritterturniers Siegfriedspektakel in Xanten Das sind die neuen Reiter des Ritterturniers Tausende feiern das Mittelalter Siegfriedspektakel in Xanten Tausende feiern das Mittelalter Die Aufführungen des Federgeist-Theaters am Klever Tor waren wunderbar. Die Theatergruppe erzählte eine spannende, aber auch sehr unterhaltsame, humorvolle Geschichte, bezog dabei die Kinder mit ein. Und die Mädchen und Jungen fieberten mit, unterstützten Faun, Elfe und Drachen gegen den Räuber. Es war ein großer Spaß. Die Aufführungen waren immer gut besucht. Wer einen guten Platz bekommen wollte, musste früh da sein. Genauso war es beim Ritterturnier. Zweimal am Tag erzählte das Reit- und Stuntshowteam Kaiser & Kaiser auf dem Turnierplatz eine Geschichte um Siegfried von Xanten und anderen Rittern. Auch auf anderen Bühnen und Plätzen auf dem Siegfriedspektakel gab es Shows, Aufführungen und Konzerte zu sehen. Drumherum waren Marktstände, Tavernen, Backstuben, Karussells und mehr aufgebaut. Vier Tage lang war der Nordwall in Xanten ein wunderbarer mittelalterlicher Jahrmarkt. Es war das 20. Siegfriedspektakel. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war das Siegfriedspektakel in Xanten

