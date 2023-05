Überblick über Programm und Preise In Xanten ist wieder Siegfriedspektakel

Zeiten Das Siegfried-Spektakel beginnt am Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt, Vatertag), und geht bis Sonntag, 21. Mai. Das Festival ist jeden Tag ab 11 Uhr geöffnet, am Donnerstag bis 22 Uhr, am Freitag und am Samstag jeweils bis 23 Uhr, am Sonntag bis 19 Uhr. Eröffnet wird das Siegfried-Spektakel am Donnerstag mit dem traditionellen Zug vom Ritterlager zu einer der Bühnen – dabei werden die Reliquien vorgezeigt. Dieser Umzug ist für 12.30 Uhr geplant.