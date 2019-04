Mittelalterfest an Christi Himmelfahrt : Siegfriedspektakel kehrt an den Nordwall zurück

Xanten Das Siegfriedspektakel findet in diesem Jahr wieder zwischen Klevertor und der Kriemhildmühle statt. „Es geht zurück in den romantischen Teil des Xantener Kurparks“, teilte die Agentur Sündenfrei mit, die das beliebte Mittelalterfest zusammen mit der Tourist Information Xanten (TIX) organisiert.

Traditionell beginnt das viertägige Siegfriedspektakel an Christi Himmelfahrt, dieses Mal also am Donnerstag, 30. Mai. Bis zum Sonntag, 2. Juni, werden mehr als 500 Teilnehmer die Besucher in die Welt des Mittelalters mitnehmen, versprechen die Veranstalter. Das gesamte Festgelände erstreckt sich vom Mauerturm am Ostwall bis zu den Wiesen am Westwall. Mehrere Tausend Besucher werden erwartet.