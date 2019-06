Mittelalterfest in Xanten : Siegfriedspektakel endet mit Besucherrekord

Xanten Die Organisatoren des Siegfriedspektakels in Xanten ziehen eine positive Bilanz. Die Schäden im Kurpark sind nach Angaben der Stadtverwaltung gering.

Das Siegfriedspektakel hat in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord aufgestellt. An den vier Tagen wurden mehr als 15.000 zahlende Besucher gezählt. Kinder unter sechs Jahren, die das Gelände kostenlos betreten durften, kommen noch hinzu. Das teilten die Organisatoren, die Tourist Information Xanten (TIX) und die Mittelalteragentur Sündenfrei, mit. In den vergangenen Jahren waren es jeweils weniger als 15.000 zahlende Besucher gewesen.

„Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, sagte TIX-Geschäftsführerin Sabine van der List am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. „Es war eine großartige Veranstaltung“, ergänzte Sündenfrei-Chef Henri Bibow. Das viertägige Mittelalterfest sei eine „teure Produktion“. Die Ausgaben lägen im sechsstelligen Bereich. Die Einnahmen hätten die Ausgaben aber gedeckt. Eine Tageskarte kostete in diesem Jahr zwischen sieben und 13 Euro. Die Aussteller reisten aus dem gesamten Bundesgebiet und aus europäischen Nachbarländern wie Ungarn, Frankreich sowie Polen an. Sie veranstalteten unter anderem Ritterturniere, Konzerte und Greifvögelshows. Handwerker und Kaufleute boten Kleidung, Spielzeug, Schmuck, Getränke und Speisen an.

Es war das erste Siegfriedspektakel nach der Eröffnung des Kurparks. Einwohner beklagten anschließend auf Facebook, dass Besucher Blumen platt getrampelt hätten. „Ich habe mir die Stellen angesehen“, sagte van der List. „Es sind keine größeren Schäden entstanden.“ Auch Harald Rodiek, Leiter des städtischen Dienstleistungsbetriebs (DBX), sprach von wenigen Blumen, die ersetzt werden müssten. „Die Besucher des Siegfriedspektakels haben sich sehr gut benommen und die Pflanzen im Kurpark respektiert.“ Der Rasen werde sich schnell wieder erholen, „sobald es einmal geregnet hat“.