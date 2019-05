Siegfriedspektakel in Xanten : Gaukler, Ritter und ein Drache

Foto: Ostermann, Olaf (oo) 8 Bilder Das Siegfriedspektakel 2019 in Xanten ist eröffnet.

Xanten Für vier Tage kehrt das Mittelalter nach Xanten zurück. Ritter kämpfen um die Gunst des Volkes, ein Drache wehrt böse Räuber ab, und Kaufleute bieten ihre Waren an. Tausende Besucher werden erwartet.

Das Siegfriedspektakel 2019 ist eröffnet. Vier Tage lang könne das Volk nun feiern, tanzen, singen und toben, rief Marktvogt Heinrich von Torgowe am Donnerstag von der Bühne am Klever Tor in Xanten. Mehrere Hundert Akteure haben am Nordwall ihre Zelte aufgeschlagen und Handwerker- sowie Krämerstände aufgebaut. Es ist eines der größten Mittelalterfeste am Niederrhein. Bis Sonntag werden tausende Besucher erwartet.

Sobald sie das Gelände betreten, tauchen sie ein in die Welt der Drachen, Ritter und Burfräuleins. Die Akteue tragen die passende Kleidung und verkaufen Waren wie Schwerter, Schmuck und Gewänder – nur die Speisen und Getränke, die angeboten werden, sind sehr modern. Ritter treten in Turnieren gegeneinander an, Falkner demonstrieren die im Mittelalter übliche Jagd mit den Greifvögeln, Puppenspieler führen Stücke für Kinder auf, Spielleute musizieren, und Gaukler treiben Schabernack. Das Programm beginnt täglich am Vormittag und endet erst am späten Abend (eine Übersicht finden Sie hier).

Foto: Ostermann, Olaf (oo) Infos Das Programm vom Siegfriedspektakel 2019 in Xanten.

Das Siegfriedspektakel findet bereits zum 17. Mal in Xanten statt, es wurde am Donnerstag mit einem Aufzug der Akteure eröffnet. Mehrere Reliquien wurden vorgeführt, also Überreste von Siegfried, dem berühmten Sohn der Stadt. Das mittelalterliche, gutgläubige Volk – das sich selbst aber nicht zu ernst nimmt – bewahrt zum Beispiel eine Bürste auf, mit der sich der Held den Rücken geschrubbt haben soll, nachdem er den Drachen getötet hatte. Am Donnerstag kam eine weitere Reliquie hinzu: eine Windel Siegfrieds. Sie verspricht Fruchtbarkeit, Sven der Rothaarige soll sie künftig aufbewahren. „Ich werde sie in Ehren halten“, rief Sven der Rothaarige dem Volk zu, „und werde im nächsten Jahr viele Kinder mit nach Xanten bringen.“

Tageskarte Erwachsene zahlen 13 Euro, Kinder sieben Euro. Historisch gekleidete Gäste erhalten für zehn Euro den Eintritt. Familien zahlen nur für das erste Kind, für alle weiteren Kinder und für Kinder im Vorschulalter ist der Eintritt frei.

