Traditionell an Christi Himmelfahrt findet in Xanten das Siegfriedspektakel statt. In diesem Jahr geht das Mittelalterfest vom 30. Mai bis zum 2. Juni und erstreckt sich vom Klevertor bis zur Kriemhildmühle. Zweimal am Tag ruft der Herold die Ritter zum Turnier, und wenn sie Pause machen, kommt der Drache Fangdorn aus seinem Hort. Außerdem treten mehrere Bands auf. Insgesamt wirken mehr als 500 Menschen mit.

Auf den folgenden Seiten finden Sie das komplette Programm (Quelle: Veranstalter Mittelagentur Suendenfrei / Änderungen vorbehalten).