Stadtradel-Sieger Kreis Wesel knackt Zwei-Millionen-Kilometer-Marke

Bei der relativen Wertung dürfte der Sieger hingegen bereits feststehen. Es müssten schon exorbitante Kilometer-Einträge nachgereicht werden, um Sonsbeck noch vom Thron stoßen zu können. Die kleinste Gemeinde im Kreis überragt bei den geradelten Kilometern pro Kopf die anderen Kommunen bei weitem. So kommen in Sonsbeck auf jeden Einwohner 11,80 Kilometer. Auf Platz zwei liegt Xanten mit 7,75 Kilometern pro Einwohner. Rheinberg und Alpen liegen mit 4,58 Kilometern beziehungsweise 4,26 Kilometern pro Einwohner dicht beieinander. Zum Vergleich: Wesel – in absoluten Zahlen Sieger – liegt in der relativen Wertung mit 4,68 Kilometer pro Einwohner auch eher im Mittelfeld.