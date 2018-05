Xanten: Shantys zum Mitsingen auf Pier 5 am Hafen Vynen

Shantys zum Mitsingen auf Pier 5 am Hafen Vynen

Xanten Shanty-Chor lädt für Sonntag zum Mitsing-Konzert.

Am Sonntag, 27. Mai, findet ab 11 Uhr im Hafen Vynen an der Nordsee das erste Mitsing-Konzert des Shanty-Chores Vynen in diesem Jahr statt. Diese Veranstaltungen erfreuen sich seit ein paar Jahren beim Publikum großer Beliebtheit und sind daher auch zum festen Bestandteil im Jahreskalender des Shanty-Chores geworden.