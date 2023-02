Sexualisierte Gewalt im Kindesalter Neue Vortragsreihe in Sonsbeck packt unbequeme Themen an

Die Anzahl sexualisierter Gewalt an Kindern habe Dimensionen erreicht, die man noch vor wenigen Jahren als undenkbar angesehen habe, sagt er. „Die Namen Lügde, Bergisch Gladbach oder Münster stehen mittlerweile für Dimensionen und Abgründe von sexuellen Verbrechen an Kindern, die schier unbegreiflich sind und sprachlos machen.“ Er will unter anderem die Fragen aufgreifen: Wer macht so was, und wer sind die Opfer? Wie hoch sind die Ausmaße dieser Gewalttaten, und was sind die Ursachen? Gibt es Hinweise und Merkmale auf ein solches Verbrechen, und was unternimmt man bei einem bestimmten Verdacht?