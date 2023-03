Serafin in Xanten Teppiche aus Tausendundeiner Nacht

Die Auswahl ist beeindruckend. Im Geschäft von Serafin-Orientteppiche in Xanten liegen kleine und große, schmale und breite, bunte und unifarbene Exemplare, mit und ohne Motiv. Inhaber J. Kaikoni hat sie zu kleinen Türmen gestapelt. Darunter sind antike und moderne, persische und orientalische, aber auch Nepalteppiche. An den Wänden hängen auch noch einige Exemplare. Trotzdem sind es längst nicht alle, die Serafin anbietet. Was der Kunde wünsche, egal in welcher Farbe und Größe und mit welchem Muster oder Motiv, das könne er liefern, sagt Kaikoni. Und mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „Fliegende Teppiche habe ich auch. Nur das Zauberwort fehlt mir noch.“