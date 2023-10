„Um Menschen Trost zu spenden“ Seniorenresidenz errichtet Gedenkstein für Verstorbene

Sie lege großen Wert auf eine ganzheitliche Betreuung und Begleitung Sterbender sowie die Verarbeitung des Verlustes eines geliebten Menschen, erklärt die Seniorenresidenz Burg Winnenthal weiter. Neben der medizinischen Versorgung stehe dabei vor allem die psychosoziale Unterstützung im Vordergrund. Das Konzept umfasse eine enge Zusammenarbeit mit benachbarten Kirchengemeinden und ehrenamtlichen Seelsorgern sowie einer ambulanten Hospizgruppe. „Der Gedenkstein soll ein Ort der Besinnung sein und stellt einen weiteren Baustein in diesem Konzept dar“, schreibt die Seniorenresidenz, die an der Straße Winnenthal 11 in Xanten liegt. Sie dankte Klaus Wolfertz für die Spende. Mit Hilfe der Steinwerkstatt Pauschert aus Duisburg Homberg sei es gelungen, ein Ort der Trauerbewältigung zu erschaffen.