Anwohner hörten einen lauten Knall SEK-Einsatz in Xanten – Polizei durchsucht Wohnung

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen eine Wohnung in Xanten durchsucht. Dabei wurde sie von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) unterstützt. Der Einsatz war Teil einer konzertierten Aktion in mehr als einem Dutzend Städten in NRW und einem weiteren Bundesland, wie die Polizei in Oberhausen auf Anfrage unserer Redaktion erklärte. Sie koordinierte die Einsätze.