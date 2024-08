Zauberei seit Ehrlich Brothers im Trend Magier-Nachwuchs drückt in Sonsbeck die Schulbank

Ein Kartentrick hat Nora besonders gut gefallen. In der Pizza-Pause versucht es die Achtjährige gleich selbst. Sie bittet ihr Gegenüber, einen Satz Karten von dem vor ihr liegenden Stapel zu nehmen. Nun setzt sie den Satz ab, der restliche Stapel kommt schräg platziert drauf. Verschmitzt lächelnd tippt sie die ganz oben liegende Karte des unteren Kartensatzes an. „Ich weiß, welche Karte da liegt“, sagt das Mädchen. Es soll eine Herz-Neun sein, ist Nora sich sicher. Sie hebt die Karte, deckt sie auf. Freude und ein Hauch Überraschung huschen über ihr Gesicht. Es ist tatsächlich eine Herz-Neun. Spontaner Applaus unter den kauenden Jungen und Mädchen bricht aus. Und wie geht das nun? „Das darf man niemals verraten“, ruft Nora gut gelaunt aus. Die erste Regel, die sie an diesem Nachmittag im Kastell gelernt hat.