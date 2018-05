Xanten : Seit 25 Jahren mit Besen und Schrubber

Sie putzt, er mäht den Rasen: Seit 25 Jahren kümmern sich Hilde und Karl Cleven liebevoll um das Heiligenhäuschen. Foto: arfi

Xanten Hilde und Karl Cleven kümmern sich seit Bestehen um das Heiligenhaus der Birgitten-Schützen in Marienbaum. Mit viel Einsatz halten sie Bauwerk und Gelände in Schuss - und erinnern die Schützen auch schon mal an vergessene Termine.

Von Heidrun Jasper

Ein Vierteljahrundert steht es schon an der Gabelung am Korte-Venns-Weg, das Heiligenhaus mit ihrer Schutzpatronin Birgitta, das sich die St.-Birgitten-Bruderschaft 1993 zum 200-jährigen Bestehen geschenkt hat. Und dass es noch heute so schmuck aussieht wie vor 25 Jahren, das verdanken die Schützen Hilde und Karl Cleven.

Das Ehepaar wohnt "dicht bei", wie man am Niederrhein so schön sagt, und kümmert sich von Anfang an um das Heiligenhaus. "Ich putze, mein Mann mäht den Rasen", sagt Hilde Cleven. Regelmäßig steigt die 80-Jährige auf ihr Fahrrad, "bewaffnet" mit Besen, Schrubber, Staubtuch und allem, was sie sonst noch so braucht, um das Häuschen mit der heiligen Birgitta in Ordnung zu halten.

Ihr Mann Karl (87) war 25 Jahre für den Rasen rund um das Häuschen zuständig. Von April bis September hat er alle drei Wochen gemäht und fein säuberlich auch die Kanten. Den Strom für den Rasenmäher hat er zu Hause abgezapft. Vor einiger Zeit stellte er dann auf einen Benziner um. Das Mähen hat ihm inzwischen Sohn Hans-Georg abgenommen, den bei den Birgittenschützen alle nur "Sammy" nennen. Es klappt einfach nicht mehr so gut mit den Beinen, sagt Karl Cleven. "So ist das, wenn man alt ist. Wir sind nur noch langsam", sagt seine Frau und lacht.

Jedes Jahr Anfang Mai klingelt jemand von der katholischen Frauengemeinschaft bei den Clevens, bringt einen Blumenstrauß für die Maiandacht am Heiligenhaus. Fronleichnam ziehen die Schützen vor dem Königschießen immer am Heiligenhaus vorbei, der amtierende König bringt traditionell einen Blumenstrauß mit. Und am 8. Oktober, dem Namenstag ihrer Schutzpatronin, geben die Schützen natürlich auch ein Gebinde bei Hilde Cleven ab. Zweimal hatten sie das in der Vergangenheit vergessen, aber da war die 80-Jährige schnell am Telefon, hat die Schützen an den Blumenstrauß erinnert.



Zum Jubiläum - die Birgitten-Schützen feiern dieses Jahr ihr 225-jähriges Bestehen - hat Walter Hartmann das Heiligenhäuschen innen extra noch einmal weiß angestrichen. Und sicher schaut Hilde Cleven morgens, während die Schützen bei der Fronleichnamsprozession am Donnerstag, 31. Mai, um neun Uhr in Obermörmter sind, noch einmal nach dem Rechten. Damit alles auch wirklich schön ist, wenn die Bruderschaft um 14 Uhr am Schießstandgebäude antritt, den amtierenden König Marco Zumkley abholt und am Heiligenhaus vorbei zum Dorfplatz zieht.

Dort entscheidet sich dann auch, wer im Jubiläumsjahr König wird - oder Kaiser. Denn auch der wird wegen des Geburtstages ausgeschossen. 35 ehemalige Könige machen mit beim Kaiserschießen, auch Karl Cleven will es noch einmal versuchen und mit der Armbrust auf den Kaiservogel zielen, den Thomas Drießen gebaut hat. Denn Cleven war zwei Mal König, 1975 und 2000, seine Frau Hilde war seine Königin. Der 87-Jährige kann übrigens dieses Jahr ebenfalls ein Jubiläum feiern: Er ist seit 70 Jahren Mitglied bei den Birgittenschützen und im Tambourcorps. "Dabei sein ist alles" sei immer seine Devise gewesen, sagt Karl Cleven.

Sie seien "treue Seelen", freut sich Brudermeister Theo Krebbers über "das älteste Schützen-Ehepaar, das bei keiner Veranstaltung der Bruderschaft fehlt."

(jas)