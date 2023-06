Seestern in Wardt Kita soll bald zum Normalbetrieb zurückkehren

Wegen Personalmangels muss die DRK-Kita Seestern in Xantens Ortsteil Wardt zurzeit noch eine etwas verkürzte Betreuungszeit anbieten. Aber nach den Sommerferien will die Einrichtung wieder in den Normalbetrieb zurückkehren, wie Birgit Düpont auf Anfrage unserer Redaktion sagte. Sie ist die Leiterin der DRK-Kita Hoppetosse in Vynen und hilft im Seestern aus.