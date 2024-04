Gerettetes Seeadler-Küken Hoffnung für Zwergo aus Xanten

Info

Befund Das Seeadler-Männchen, das tot auf einem Feld in Alpen gefunden wurde, ist vermutlich im Kampf mit einem anderen Vogel gestorben. Das hat eine Diagnose des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts (CVUA) in Krefeld ergeben. Demnach wurden weder Knochenbrüche, noch Vergiftungsmerkmale, noch Schussverletzungen an dem Tier gefunden. Die Verletzungen deuteten am ehesten auf einen Streit mit einem anderen Großvogel hin, erklärte der Kreis Wesel, der am Freitag über den Befund informierte. Ganz eindeutig lasse sich die Todesursache deshalb nicht klären.