Bislicher Insel : Familie Seeadler hat wieder Nachwuchs

Das Seeadler-Weibchen in seinem Nest auf der Bislicher Insel: Die Greifvögel haben erneut Junge bekommen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Die Bislicher Insel ist für ein Seeadler-Paar zur Heimat geworden. Zum dritten Mal werden sie Eltern. Forscher wollen mehr über sie herausfinden.

Xanten Noch ist unklar, wie viele es sind. Wahrscheinlich zwei, wie in den vergangenen Jahren, vielleicht auch drei. „Wir wissen es nicht, wir können nicht ins Nest schauen“, sagt Ilka Weidig, Biologin beim Regionalverband Ruhr (RVR) und Leiterin des Naturforums Bislicher Insel. „Aber wir wissen, dass sie geschlüpft sind.“ Vor Ostern muss es gewesen sein. Hobby-Ornithologen, die das Seeadler-Pärchen auf der Bislicher Insel regelmäßig aus sicherer Entfernung beobachten, haben den Nachwuchs durch ihre Ferngläser und Kamera-Objektive gesehen.

Es ist das dritte Mal, dass die Xantener Seeadler Junge bekommen haben – und es ist immer noch etwas Besonderes. Zwar leben in anderen Regionen Deutschlands Hunderte Seeadler-Brutpaare, vor allem im Nordosten. Aber zwischen Rhein und Weser hatten die Raubvögel rund 200 Jahre lang nicht mehr gebrütet, bis 2017 auf der Bislicher Insel zum ersten Mal zwei Jungvögel schlüpften. Noch heute ist das Seeadler-Pärchen auf der Bislicher Insel das einzige bekannte in Nordrhein-Westfalen mit Nachwuchs. Das Naturschutzgebiet ist zu ihrer Heimat geworden, denn hier finden sie, was sie brauchen: Nahrung, Platz und vor allem Ruhe.