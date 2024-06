Wie ein Reisebüro in der digitalen Welt besteht Von Sonsbeck aus zum Sehnsuchtsort

Schneeweißer Sand, türkisfarbenes Wasser, und an einem langen Steg reihen sich schmucke Holzhäuschen wie Perlen bis weit ins Meer. Fast kann man das Salz auf der Zunge schmecken. Die Vorstellung, gleich nach dem Aufstehen von der eigenen Terrasse die Füße ins kühle Nass zu tauchen, während die Sonnenstrahlen die Haut wärmen, macht sich breit. Da gehen die LED-Lichter der Leuchtreklame plötzlich wieder aus. Rabea Küpper muss den Rahmen noch in die richtige Position in ihrem Schaufenster bringen. Auch das Stoffbanner, das so verlockend in ein Wasserbungalow auf den Malediven entführt, ist noch richtig gespannt. Bye bye, Paradies. Hallo, Realität. Und die ist für die Sonsbeckerin gerade etwas stressig. Pünktlich zum Brunnenmarkt am Sonntag, 9. Juni, will sie an der Wallstraße 9 ihr Reisebüro eröffnen. In den Tagen davor gibt es noch reichlich zu tun.