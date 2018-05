Xanten : Schweißtreibende Aufbauarbeiten

Xanten XANTEN (pm) Bei knapp 30 Grad haben gestern die Aufbauarbeiten für die Fronleichnamskirmes richtig Fahrt aufgenommen. Die Schausteller und ihre Mitarbeiter waren bereits am Vormittag damit beschäftigt, die Fahrgeschäfte für die morgen beginnende Kirmes herzurichten. Während die Betreiber kleinerer Spielstände bereits die vielen Preise drapierten, kamen die Monteure der großen Fahrgeschäfte bei den heißen Temperaturen derweil so richtig ins Schwitzen. Doch bereits am Nachmittag konnten es viele ein wenig ruhiger angehen lassen. Der Großteil der Arbeiten war erledigt.

Einzig die Geisterbahn "Zombie", die ihre Premiere auf der Fronleichnamskirmes feiert, traf erst am Nachmittag mit mehreren Sattelschleppern auf dem Marktplatz ein.

Bis morgen werden aber alle Arbeiten abgeschlossen sein, so dass dem fünftägigen Spektakel bis Montag nichts mehr im Weg steht.

