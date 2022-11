Mehr Strom aus Sonnenlicht Enni will Solarpark in Xanten erweitern

Der Solarpark in Xanten soll größer werden. Der Energieversorger Enni will mit seinem Sonnen-Kraftwerk künftig 50 Prozent mehr Strom erzeugen. Dafür will das Unternehmen weitere Photovoltaik-Module auf einem benachbarten, etwa zwei Hektar großen Grundstück errichten. Mit dem Eigentümer des Geländes spricht Enni bereits über eine Nutzung der Fläche, wie Christof Schidlovski, Geschäftsführer der Enni Solar GmbH, in einem Gespräch mit unserer Redaktion berichtete. Das Tochterunternehmen des Energieversorgers verantwortet das Solargeschäft.