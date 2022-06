Schützenvereine in Sonsbeck : Neuer Wettbewerb am neuen Schießstand

Sonsbeck Die drei Sonsbecker Bruderschaften wollen mit Veränderungen das Brauchtum beleben. Am Samstag, 2. Juli, dürfen alle Schützen- und Schießsportvereine der Gemeinde die neue Armbrust zur Einweihung ausprobieren.

Die Kirmes in Sonsbeck startet traditionell in der Woche nach dem Gerebernus-Gedenktag, diesmal am Freitag, 15. Juli. Los geht‘s mit dem Event „Sonsbeck rockt“ ab 20 Uhr mit dem Rockduo Take Two. Am Samstag, 16. Juli, steht ab 20 Uhr eine 80er/90er-Revival-Party mit DJ Oracle an. Als Motto-Party geplant, werden die besten Kostüme prämiert. Es lohnt sich also, sich in Schale zu werfen. Am Sonntag, 17. Juli, folgt auf die Gerebernusprozession an der Kapelle mit Fahnenschwenken der Gemeindefrühschoppen im Festzelt. Als Abschluss ist am Montag, 18. Juli, der Königsgalaball ab 19 Uhr geplant. Zuvor, gegen 18 Uhr, wird zum Fahnenschwenken am Rathaus geladen.