St. Pantaleon Bruderschaft Lüttingen : Ein Schützenkönig aus der Mitte des Dorfes

Lüttingen Hendrik Scholten setzt sich gegen zwei Schützenbrüder durch und regiert nun ein Jahr lang die St. Pantaleon Bruderschaft Lüttingen.

Freunde lassen einander nicht im Stich. Sie kommen mit, wenn es ernst wird. Also traten am Samstagabend drei Männer nach vorn, als Oberst und Brudermeister Bernhard Hußmann zum Königsschießen der St. Pantaleon Bruderschaft Lüttingen antreten ließ. Weil einer von ihnen König werden wollte, aber er sich der Aufgabe nicht allein stellen sollte, gingen die anderen beiden Schützenbrüder mit. „Wir sind eine Gemeinschaft“, sagte Theo Bours, während er mit Markus Zurl und Hendrik Scholten zur Armbrust auf dem Schützenplatz neben dem Feuerwehrgerätehaus schritt.

Es war keine einfache Entscheidung gewesen. Ein Jahr als Schützenkönig, so schön es auch ist, kostet Geld und Zeit. Die Aspiranten hatten sich deshalb erst mit ihren Familien abgesprochen, lieferten sich dann aber einen spannenden Wettkampf. Schon bald splitterten vom Vogel die ersten Holzstücke ab. „Wenn man hier vorn steht, will man auch König werden“, sagte Markus Zurl. 1996 hatte er den Vogel schon einmal heruntergeholt. Und beinahe wäre es ihm dieses Mal wieder gelungen. Denn nach dem 41. Schuss hing oben nur noch ein schmaler Holzstreifen. Markus Zurl schritt zur Armbrust, zielte, schoss aber knapp daneben. Dann war Hendrik Scholten an der Reihe. Er hatte vorher den Vogel mit einem gezielten Treffer auf diesen Rest zusammengestutzt – und er traf wieder. Mit dem 43. Schuss wurde der 35-jährige Landwirt, dessen Pantaleonshof mitten im Dorf liegt, der neue Schützenkönig von Lüttingen.