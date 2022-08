Schützenfest 2022 : Schützengesellschaft Xanten hat einen neuen König

Xanten Der Königsschuss fiel am Samstagabend um 23.42 Uhr: Gisbert Seegers ist neuer König der Schützengesellschaft Xanten. Krönungsball ist am nächsten Wochenende.

Neuer König der Schützengesellschaft Xanten ist Gisbert Seegers. Wie der Verein mitteilte, gelang ihm beim Königsschießen am vergangenen Samstag um 23.42 Uhr der entscheidende Schuss. Seegers war der einzige Reflektant, also Bewerber. In der Schützengesellschaft hat er die Funktion des Oberstleutnants, seit 2016 ist er Kommandeur des Bataillons.