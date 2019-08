Schützengesellschaft Xanten : Heute noch einmal König

König Heinrich Holt (Mitte) geht am Donnerstag an den Kompanien vorbei, neben ihm Präsident Rüdiger Ullenboom (l.) und der zweite Vorsitzende Frank Kallenberg (r.). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Schützengesellschaft Xanten ermittelt einen Nachfolger für Heinrich Holt. Der 59-Jährige schaut zurück: „Von diesem Jahr zehrt man sein ganzes Leben.“

Am Nachmittag trifft sich die Schützengesellschaft zum Königsschießen und ermittelt Holts Nachfolger. Am Abend wird er ihm das Königssilber überreichen. Einen Aspiranten gebe es schon, sagt der Vorstand, aber verrät natürlich vorher keinen Namen. „Er wird es auf jeden Fall nicht bereuen“, sagt Holt über den künftigen Regenten. „Von diesem Jahr als König zehrt man sein ganzes Leben.“ Mehr noch: Der eigene Name geht in die Vereinsgeschichte ein, er wird für immer in der Chronik und auf einem Orden der Königskette stehen. „Das ist für die Ewigkeit.“