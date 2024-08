Der Königsschuss fiel um 20.24 Uhr Die Schützengesellschaft Xanten hat einen neuen König

Der Vorstand sprach von einem „sensationellen Königsschießen“ am Historischen Schützenhaus auf dem Fürstenberg. Selbst langjährige Schützen konnten sich nicht an ein so spannendes Königsschießen mit mehreren Reflektanten aus unterschiedlichen Kompanien erinnern. Es sei ein „echter, aber trotzdem immer fairer Wettkampf“ um die Königswürde gewesen, berichtete der Vorstand. Der Vogel war von Michael Jansen gebaut worden. In den vergangenen beiden Jahren hatte es jeweils nur einen Reflektanten gegeben.