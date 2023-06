Schützenfeste in Xanten Victorsse und Lüttinger suchen neue Majestäten

St.-Victor-Bruderschaft Die Victorsse beginnen am Freitag, 16. Juni, mit dem Antreten der Bruderschaft am Karthaus X2 um 17.30 Uhr. Um 19 Uhr folgt die Heilige Messe im Dom. Anschließend ist Biwak an der Karthaus und bei Einbruch der Dunkelheit Großer Zapfenstreich auf dem Markt. Am Samstag, 17. Juni, werden die neuen Majestäten beim Preis- und Königschießen ermittelt. Um 14 Uhr ist aber zunächst Antreten der Bruderschaft am Friedhofsparkplatz. Es folgen Totengedenken und Kranzniederlegung am Ehrenmal, anschließend geht es im Festzug zum Preis- und Königsschießen an der Karthaus X2. Am Sonntag, 18. Juni, ist um 6 Uhr das Wecken durch den Bundesspielmannszug. Um 15 Uhr beginnt das Kinderschützenfest auf dem Parkplatz am Ostwall hinter der Karthaus. Eine Woche später geht es weiter: Am Samstag, 24. Juni, ist um 17 Uhr Antreten der Bruderschaft bei Hotel van Bebber. Um 18 Uhr folgt die Parade auf dem Markt. Um 19.30 Uhr beginnt der Krönungsball im Schützenhaus.