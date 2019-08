Schützenbruderschaft St. Willibrord : Maximilian Floren regiert in Wardt

Das neue Königspaar vor der Fahne der Schützenbruderschaft St. Willibrord Wardt: Maximilian und Rachel Floren. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Wardt Im zweiten Anlauf klappte es: Mit dem 385. Schuss wurde der 23-Jährige der neue König der St.-Willibrord-Schützen.

Wer in Wardt Schützenkönig werden möchte, braucht Ausdauer und Geduld, denn Johannes Wienemann baut jedes Jahr einen zähen Holzvogel. Am Samstag war es schon 22 Uhr, als der letzte Holzspan mit dem 385. Schuss herunterfiel. „Es war ein spannender Wettkampf“, sagte Brudermeister Heinz-Josef Bühren am Sonntag. Zumal gleich fünf Frauen und Männern bis zum Ende auf den Vogel schossen: Rolf Schmitz, der ein drittes Mal König werden wollte, Josefa Arntzen, Gabriele Schroers, Hubert Remers und Maximilian Floren, der es im vergangenen Jahr schon einmal versucht hatte. Aber 2018 wurde Tim Schmitz König der St.-Willibrord-Schützen. Dieses Mal, im zweiten Anlauf, setzte sich dagegen Maximilian Floren durch. „Er wollte es unbedingt“, berichteten Schützenfreunde.

„Es war unglaublich spannend, ein Nervenkitzel“, erzählte der 23-Jährige, der erst vor drei Jahren mit seiner Frau, zwei Kindern, Bruder und Eltern von Rees nach Wardt gezogen ist. Damals suchte die Familie mehr Platz für sich, und als sie während eines Ausflugs durch Wardt fuhr, „haben wir uns sofort in die Ortschaft verliebt“, erinnert sich Maximilian Floren. „Wir wussten direkt, das wird unsere Heimat.“ Sie übernahmen den leerstehenden Ilshof und machten daraus ein Mehrgenerationenhaus. Direkt im ersten Jahr im Inseldorf trat Maximilian Floren in die St.-Willibrord-Schützen ein. Nun sind er und seine Frau Rachel König und Königin. Ein Jahr lang repräsentieren sie die Schützenbruderschaft, zusammen mit ihren Thronpaaren Roman Floren und Thalia Rupp sowie Thilo Heinen und Lorena Hermanns. Am Sonntag wurde dem neuen König das Silber überreicht, nachdem es von Propst Klaus Wittke gesegnet worden war. „Das war ein bewegender Moment“, berichtete der junge Wardter.

Info Schützenbruderschaft ehrt verdiente Mitglieder Auszeichnungen Die Schützenbruderschaft St. Willibrord Wardt hat am Wochenende mehrere verdiente Mitglieder für ihren langjährigen Einsatz geehrt: Jana Borninghoff ist bereits seit zehn Jahren im Tambourcorps aktiv, Anne Janßen sogar schon seit 20 Jahren. Dafür dankte ihnen die Schützenbruderschaft. Außerdem erhielt Ute Spieß das Silberne Verdienstkreuz. Das Ehrenkreuz des Sports in Bronze wurde Margret Willemsen überreicht.

Das Schießen hatte am Samstagnachmittag begonnen. Am Anfang nahmen rund 70 Frauen und Männer daran teil. Die Ehrenschüsse gaben der vorherige König Tim Schmitz, Bürgermeister Thomas Görtz, Vogelbauer Johannes Wienemann und Diözesankönig Michael Borninghoff ab. Den ersten Preis (den Johann-Willemsen-Gedächtnispreis) holte Lennard Laakmann, den zweiten Preis (den Johannes-Pieper-Gedächtnispreis) Hans-Jürgen Küppers. Der dritte Preis ging an Margret Willemsen, der vierte an Louis Wolny. Kai Schmitz gewann den ersten Sonderpreis (den Heinrich-Hegmann-Gedächtnispreis), Ute Spies den zweiten (den Johannes-Pieper-Gedächtnispreis), Karl Heien den dritten und Karl-Georg Scholten den vierten Sonderpreis.