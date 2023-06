Schützenfest der Antonius-Bruderschaft Bodo Reimer regiert in Hamb

Das Schützenfest findet am Samstag, 26. August, im Festzelt am Hubertushaus in Hamb statt. Der Umzug beginnt um 17.30 Uhr, der Königsgalaball um 20 Uhr. Am Sonntag, 27. August, feiert die Dorfgemeinschaft das Pfarr- und Familienfest aller Hamber Vereine ab 12 Uhr auf dem Gelände des Hubertushauses.