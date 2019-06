Schützenfest der Victor’sse : Eine Waschmaschine für den neuen König

Xanten Die Victor’sse feiern Schützenfest, beweisen Humor und halten Wort: Leon Weber wird Regent der Xantener Bruderschaft und bekommt von seinen Schützenbrüdern ein Geschenk für die neue Wohnung.

Seine Freundin war dagegen gewesen. „Sie hat mir heute Morgen die dunkelrote Karte gezeigt“, sagte Leon Weber, als die St.-Victor-Bruderschaft an der Karthaus ihr Schützenfest feierte. Im nächsten Jahr könne er Schützenkönig der Victor’sse werden, aber nicht in diesem. „Wir ziehen im August zusammen, da kommen noch genug Kosten auf uns zu“, erklärte Jana Borninghoff, und ihr Freund hatte auf sie hören wollen. Aber an Fronleichnam kam es anders.