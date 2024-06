Jubiläumsschützenfest zum 303-jährigen Bestehen Lüttingen feiert König und Kaiser

In Zeiten, in denen viele beruflich stark eingebunden seien, in denen es viele Gründe und wenig Möglichkeiten gebe, Freundschaften zu pflegen, sei es umso wichtiger, „dass die Bruderschaften Menschen zusammenführen“, sagte Ingrid Kühne. „In vielen Dörfern ist das jährliche Schützenfest immer noch die Hauptattraktion.“ Dafür kämen auch Menschen zurück, die im Dorf aufgewachsen und weggezogen seien: „um mit alten Bekannten und Freunden und Nachbarn zu feiern“. Denn gerade auf den Schützenfesten passierten die Dorfgeschichten, „die man sich jahrelang erzählt“. Bestimmte Königsschüsse würden heute noch so emotional erzählt, „dass man das Gefühl hat, live dabei gewesen zu sein“. Und Ingrid Kühne erinnerte an „die Freudentränen eines Schützen, wenn er den entscheidenden Schuss auf den Vogel gemacht hat“. Sehr viele Lüttinger Könige hätten ihr bestätigt, „dass es eine unglaubliche Emotion ist, wenn man es realisiert, dass man nun der König ist“. Oder Kaiser: Auf dem Jubiläumsschützenfest ließ die St.-Pantaleon-Bruderschaft erstmals darum schießen. 21 Lüttinger Könige traten an. Mit dem 60. Schuss wurde Heinrich Bours Kaiser. 1998 war er schon König geworden.