Jubiläumsschützenfest der Bruderschaft St. Pantaleon Lüttingen bekommt dieses Mal einen König und einen Kaiser

Zweites Wochenende Am Freitag, 14. Juni, ist um 16 Uhr Antreten des gesamten Bataillons am Festzelt. Von dort geht es zum neuen König, um ihn abzuholen. Um 20 Uhr beginnt der Disco-Abend mit dem DJ-Team Balu. Am Samstag, 15. Juni, ist der Jubiläumstag der Bruderschaft. Dazu wurden Bruderschaften, Schützenvereine und Spielmannszüge eingeladen. Sie treffen um 13 Uhr an zwei Stellen ein: am Plaza del Mar und am Sportplatz. Von dort ziehen sie zum Festakt auf der Paradewiese. Als Ehrengäste wurden eingeladen: Bürgermeister Thomas Görtz, Propst Stefan Notz, Schulleiterin Daniela Hommen und Kabarettistin Ingrid Kühne – sie ist auch die Schirmherrin des Jubiläums. Mehrere Reden sind vorgesehen.