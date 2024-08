Schützenfest der Bürgerschützen Dieses Mal Mal sucht Birten einen König und einen Kaiser

Eine Woche später feiern die Birtener weiter – und für die musikalische Unterhaltung wird dann bestens gesorgt sein: Bei der „Vips goes Summer-Jam Party“ am Freitag, 30. August, ab 20 Uhr, wird DJ Tacit auflegen. Am Samstag, 31. August, wird die Partyband „Rendezvous“ für Stimmung sorgen. Vorher, gegen 19 Uhr, wird es am Schützenhaus eine Parade zu Ehren des neuen Königspaares geben. Am Sonntag, 1. September, folgt ab 11.30 Uhr ein Frühschoppen. Nach dem Erfolg aus dem vergangenen Jahr wird wieder die Holländische Tanzband „Mierle-Tonnekes“ für Stimmung sorgen. Der Eintritt ist an allen Tagen wie immer frei.