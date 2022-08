Schützenfest in Vynen : Eheleute duellieren sich an der Vogelstange

Königsaspirant Michael Cleven an der Armbrust (auf dem Foto zusammen mit Lothar Nau und Marie Boßmann): Am Ende gewann aber nicht er, sondern seine Frau Heike Cleven. RP-Foto: oo Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten-Vynen Beim Schützenfest der St. Martin Schützenbruderschaft kämpfte Heike Cleven mit Ehemann Michael um die Königswürde. Um 23.21 Uhr fiel der entscheidende Schuss, und jetzt hat Vynen erstmals seit 2003 wieder eine Königin.

Schützenfeste schreiben manchmal besondere Geschichten. Das zeigte sich wieder am Wochenende. In Xantens Ortsteil Vynen suchte die St.-Martin-Bruderschaft am Samstag einen neuen König oder eine neue Königin. Um 20 Uhr ließ Kommandeur Stefan Knoll deshalb die Bruderschaft antreten und rief dazu auf, dass die Königsaspiranten vortreten. Zwei Mitglieder machten einen Schritt nach vorn: Es waren die Eheleute Heike und Michael Cleven.

Sie hatten es sich gut überlegt. Ihr Mann habe vorher mit ihr darüber gesprochen, dass er auf den Vogel schießen wolle, und sie habe ihn da vorn nicht allein lassen wollen, erzählte Heike Cleven. Also lieferten sich die Eheleute einen sportlichen Wettkampf. Um 21 Uhr ging es los, und beide schossen sehr treffsicher, doch der Rumpf war stabil, wie Brudermeister Heinz Stiers berichtete. „Es war ein spannender Wettbewerb. Beide haben sich nichts geschenkt.“ Am Ende gelang Heike Cleven der entscheidende Schuss: Um 23.21 Uhr holte sie den letzten Span herunter. Damit regiert in Vynen nach 2003 wieder eine Königin. Erster Gratulant war ihr Mann Michael. Seine Ehefrau wählte ihn zum Prinzgemahl.

Info Die Ergebnisse des Schützenfests Kinderspielstraße Erster Preis: Jannis Döll, Zweiter: Henrik Lamers. Dritter: Sam Thyssen. Schülerprinzenschießen Erster Preis Lina Schmitz, zweiter Preis: Verena Janßen, dritter Preis: Emily Wolf, vierter Preis: Kim Schroers. Schülerprinzessin: Emily Wolf. Jugendprinzenschießen Erster Preis: Jonna Zimmer, Zweiter Preis: Sara Göllmann, dritter Preis: Hannah Rütter, vierter Preis: Joel Pennekamp. Jugendprinz: Joel Pennekamp. Preisschießen Erster Preis: Marina Pitz (85 Schuss), zweiter Preis: Richard Hortmann (168 Schuss), dritter Preis: Carsten Stingl (177 Schuss), vierter Preis: Marie-Therese Boßmann (214 Schuss), erster Sonderpreis: Edmund Kannenberg (185 Schuss), zweiter Sonderpreis: Christian Kersten (192 Schuss). Dritter Sonderpreis: Jonas de Klein (15 Schuss), vierter Sonderpreis: Heinz Köster (49 Schuss), fünfter Sonderpreis: Hans-Josef Döll (62 Schuss), sechster Sonderpreis: Thomas Nienhuis (68 Schuss). Thron Königin: Heike Cleven. Prinzgemahl: Michael Cleven. Gefolge: Thorsten Kleinmann und Manuela Schroers, Thomas Düpont und Svenja Düpont, Achim Terhorst und Ira Scharbow, Karl-Josef Janßen und Ricarda Janßen, Angela Spickermann.

Das Paar ist Nachfolger von Christian Kersten und Anke Eckebrecht, die vor drei Jahren das Königspaar der Martin-Bruderschaft geworden waren. „Ihr habt drei Jahre tapfer durchgehalten, dafür möchte ich euch herzlich danken“, sagte Stiers bei seiner Ansprache zum Preis- und Königsschießen. Wie andere Schützenvereine hatte die St.-Martin-Bruderschaft wegen der Corona-Pandemie seit 2019 kein Schützenfest feiern können.

Die Vögel sahen dieses Mal anders aus: Die Bruderschaft hat mit Rene Cleven einen neuen Vogelbauer. Bemalt wurden sie von Jonny Decker. Neben den vier üblichen Preisen boten sie auch sechs Sonderpreise: „Es soll für alle interessanter und spannender werden“, erklärte der Brudermeister. Für die sechs Sonderpreise gebe es keine Orden, sondern Wertmarken.

Schon am Nachmittag zeigte sich, dass Cleven sehr stabile und widerspenstige Vögel gebaut hatte, wie Stiers weiter berichtete. „Die Schüler brauchten fast fünf Stunden, um den Vogel zu erlegen.“ Da die Vynener zwei Armbrüste und Hochstände einsetzten, sei der Ablauf aber kaum gestört worden. „Es wurde eifrig geschossen und Span für Span der Vogel erlegt.“ Währenddessen habe der Musikverein die Gäste unterhalten. Ab 19 Uhr seien die Anwesenden von DJ Rolf musikalisch versorgt worden.

Der Platz sei „extrem gut besucht“ gewesen, so Stiers. Die Bewirtung sei in Eigenregie durch ehrenamtliche Helfer erfolgt. „Wir haben weitestgehend die Preise aus dem Jahr 2019 beibehalten“, erklärte der Brudermeister in seiner Ansprache. Nach den „extremen Preissteigerungen“ in den vergangenen Jahren sei das zwar nur schwer umzusetzen. „Wir wollen euch mit diesen alten Preisen entgegenkommen und auf dem Weg auch ein Zeichen und einen Dank für eure Treue zeigen.“ Der Brudermeister ermutigte die Schützen deshalb: „Greift alle reichlich zu, dann wird es über die Menge vielleicht später für die Bruderschaft zu einer schwarzen Null kommen.“

In dieser Woche wird dann gekränzt, von Freitag an im Festzelt auf dem Parkplatz nahe dem Pfarrheim gefeiert. Die Bruderschaft ist sehr froh darüber, dass sie mit Stylianos Malamatas einen ortsansässigen Festwirt gefunden hat. Malamatas habe mit seinem Team alle Vorkehrungen getroffen, dass in Vynen wieder ein großes Schützenfest gefeiert werden könne, berichtete Stiers. Die Bruderschaft konnte auch wieder ein paar Schausteller verpflichten, sodass der Kirmesplatz gut besetzt ist.

