St.-Antonius-Schützenbruderschaft : Hamb feiert mit König Lemmen und dessen Thron

Sonsbeck Thomas und Heike Lemmen sind das neue Königspaar der St.-Antonius-Schützenbruderschaft.

Bis in die Morgenstunden tanzten die Menschen im Festzelt am Hubertushaus in Hamb: Die St.-Antonius-Schützen haben am Samstag den Höhepunkt des diesjährigen Schützenfestes gefeiert, den Krönungsball mit der Inthronisierung des neuen Königspaares Thomas und Heike Lemmen. „Wir hatten eine richtig gute Band, das Zelt war brechend voll, die Stimmung war super, der Abend war klasse“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Gerd Kufeld. Am Sonntag folgte ein Pfarr- und Familienfest unter dem Motto „Spielen verbindet – Jung und Alt“, es wurde von der „Gemeinschaft aller Hamber Vereine“ veranstaltet. „Es war ein tolles Wochenende“, sagte Kufeld.